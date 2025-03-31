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На Сумщині хотіли привласнити цінні свердловини — що вирішив суд

31 березня 2025 00:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд повернув у власність громади Сумщини артезіанські свердловини
Артезіанська свердловина. Ілюстративне фото: Акваторія
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Сумській області відбувся суд щодо привласнення приватним підприємством артезіанських свердловин. З'ясувалося, що угода про обслуговування була укладена з порушенням вимог. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, у квітні 2024 року Дружбівська міськрада та приватне підприємство "Будкомфорт Дружба" уклали договір про обслуговування водопровідних мереж. Згідно з ним приватне підприємство взяло на себе зобов`язання обслуговувати артезіанські свердловини і водопровідні мережі, а також забезпечувати безперебійне питне водопостачання споживачам.

Йшлося про артезіанську свердловину №3 в місті Дружба, селі Чуйківка та село Дорошівка.

Рішення суду

Суд встановив, що договір був укладений з порушенням вимог закону про оренду державного та комунального майна та закону про особливості передачі в оренду об`єктів водопостачання, які перебувають у комунальній власності.

Тому суд визнав угоду недійсною та зобов'язав "Будкомфорт Дружба" повернути Дружбівській міськраді артезіанські свердловини та водопровідні мережі.

Нагадаємо, у Києві забудовника зобов’язали сплатити понад 8,3 мільйона гривень до бюджету Києва. 

Також у Києві судили фельдшера, який обіцяв за гроші вплинути на рішення ВЛК.

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