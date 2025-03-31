Суд повернув у власність громади Сумщини артезіанські свердловини

На Сумщині хотіли привласнити цінні свердловини — що вирішив суд
У Сумській області відбувся суд щодо привласнення приватним підприємством артезіанських свердловин. З'ясувалося, що угода про обслуговування була укладена з порушенням вимог.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Так, у квітні 2024 року Дружбівська міськрада та приватне підприємство "Будкомфорт Дружба" уклали договір про обслуговування водопровідних мереж. Згідно з ним приватне підприємство взяло на себе зобов`язання обслуговувати артезіанські свердловини і водопровідні мережі, а також забезпечувати безперебійне питне водопостачання споживачам.
Йшлося про артезіанську свердловину №3 в місті Дружба, селі Чуйківка та село Дорошівка.
Рішення суду
Суд встановив, що договір був укладений з порушенням вимог закону про оренду державного та комунального майна та закону про особливості передачі в оренду об`єктів водопостачання, які перебувають у комунальній власності.
Тому суд визнав угоду недійсною та зобов'язав "Будкомфорт Дружба" повернути Дружбівській міськраді артезіанські свердловини та водопровідні мережі.
Нагадаємо, у Києві забудовника зобов’язали сплатити понад 8,3 мільйона гривень до бюджету Києва.
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