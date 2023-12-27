В Сумской области жители "взяли в заложники" местных депутатов, чтобы те выделили деньги на ВСУ

Местные жители на заседании в городе Ромны. Фото: Ромны 24

Местные жители в Ромнах Сумской области заставили депутатов проголосовать за выделение 83 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины. Ряд депутатов хотел выделить 107 млн грн, но это решение принять не удалось.

Об этом сообщило местное издание Ромны 24.

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На сессии городского совета депутаты должны были принять решение о выделении 83 млн 400 тыс. грн на нужды ВСУ. Однако несколько депутатов захотели, чтобы было выделено больше — 107 млн грн. Это решение принять не удалось.

Роменцы "блокируют" местных депутатов. Фото: Ромны 24

Тогда в здание горсовета зашли жители города, являющиеся активными участниками всеукраинской акции "Деньги на ВСУ!". Фактически люди "взяли в заложники" депутатов непосредственно в зале заседаний, пока они не проголосовали за программу поддержки ВСУ.

Роменцы "блокируют" местных депутатов. Фото: Ромны 24

"Под напором роменцев, после длительных "переговоров" глав фракций с городским головой, удалось дойти хотя бы до такого решения. Вместо 107 миллионов выделили 83 миллиона", — сообщили Ромны 24.

Роменцы "блокируют" местных депутатов. Фото: Ромны 24

Напомним, сегодня во Львове также был принят бюджет на 2024 год, в котором предусмотрено 1 млрд грн на закупки оборудования и средств для Вооруженных Сил.

Также мы сообщали, запланировано ли дополнительное финансирование и доплаты военным в 2024 году.