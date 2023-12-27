На Сумщині громада "взяла в заручники" місцевих депутатів, щоб ті виділили гроші на ЗСУ

Місцеві мешканці на засіданні у Ромнах. Фото: Ромни 24

Місцеві мешканці у Ромнах на Сумщині змусили депутатів проголосували за виділення 83 млн грн на потреби Збройних сил України. Низка депутатів хотіла виділити 107 млн грн, але це рішення ухвалити не вдалось.

Про це повідомило місцеве видання Ромни 24.

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На сесії міської ради депутати мали ухвалити виділення 83 млн 400 тис. грн на потреби ЗСУ. Проте декілька депутатів захотіли, аби було виділено більше — 107 млн грн. Це рішення ухвалити не вдалось.

Роменці "блокують" місцевих депутатів. Фото: Ромни 24

Тоді до будівлі міськради зайшли мешканці міста, які є активними учасниками всеукраїнської акції "Гроші на ЗСУ!". Фактично люди "взяли у заручники" депутатів безпосередньо у залі засідань, доки вони зрештою не проголосували за програму підтримки ЗСУ.

Роменці "блокують" місцевих депутатів. Фото: Ромни 24

"Під натиском роменців, після тривалих "переговорів" голів фракцій з міським головою, вдалося дійти хоча б до такого рішення. Замість 107 мільйонів виділили 83 мільйони", — повідомили Ромни 24.

Роменці "блокують" місцевих депутатів. Фото: Ромни 24

Нагадаємо, сьогодні у Львові також ухвалили бюджет на 2024 рік, в якому передбачили 1 млрд грн на закупівлі обладнання та засобів для Збройних Сил.

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