На Сумщине из-за взрывоопасных предметов погибли ребенок и спасатель

Спасатель со взрывоопасным предметом. Фото: ГСЧС

В Сумской области в среду, 23 июля, в результате взрывоопасных предметов погибли 14-летний парень и 30-летний сержант Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. У спасателя остались жена и маленький сын.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

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"В Сумском районе 14-летний парень, из любопытства или из-за неосведомленности, нашел на улице и взял в руки неизвестный предмет. Тот взорвался. К сожалению, ребенка спасти не удалось", — рассказал Григоров.

А в Шосткинском районе погиб 30-летний сержант ГСЧС во время гуманитарного разминирования. Спасатель работал над обезвреживанием российского беспилотника.

Последствия войны

Григоров отметил, что более трех лет полномасштабной войны оставили большую часть Сумской области загрязненной боеприпасами

"Спасатели и саперы постоянно проводят гуманитарное разминирование. Но угроза сохраняется даже там, где уже проводили очистку", — подчеркнул он.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумщину из разных типов вооружения. Часто бывают случаи, когда боеприпасы не взрываются сразу.

Григоров призвал:

не прикасаться к подозрительным предметам;

не подходить, не пытаться их осматривать или переносить;

увидели — сразу звоните по телефону 101 или 102.

А с детьми следует проводить разговор о взрывоопасных предметах.

"Работаем над привлечением дополнительных международных миссий по разминированию — чтобы расширить масштабы очистки и уменьшить угрозу для жителей региона. Берегите себя и своих близких", — добавил Григоров.

Пост Григорова. Фото: скриншот

Пост Григорова. Фото: скриншот

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что сейчас проблема мин в море остается насущной для Одессы.

Кроме того, мины из Черного моря могут доплывать до Румынии, Болгарии и Турции.