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Головна Новини дня На Сумщині через вибухонебезпечні предмети загинула дитина

На Сумщині через вибухонебезпечні предмети загинула дитина

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Дата публікації: 23 липня 2025 23:50
На Сумщині через вибухонебезпечні предмети загинули дитина та рятувальник
Рятувальник з вибухонебезпечним предметом. Фото: ДСНС

У Сумській області у середу, 23 липня, внаслідок вибухонебезпечних предметів загинули 14-річний хлопець та 30-річний сержант Державної служби з надзвичайних ситуацій. У рятувальника залишилися дружина та маленький син.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

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Смерть через вибухонебезпечні предмети

"У Сумському районі 14‑річний хлопець, із цікавості чи через необізнаність, знайшов на вулиці та взяв у руки невідомий предмет. Той вибухнув. На жаль, дитину врятувати не вдалося", — розповів Григоров.

А у Шосткинському районі загинув 30‑річний сержант ДСНС під час гуманітарного розмінування. Рятувальник працював над знешкодженням російського безпілотника.

Наслідки війни

Григоров зазначив, що понад три роки повномасштабної війни залишили велику частину Сумської області забрудненою боєприпасами

"Рятувальники та сапери постійно проводять гуманітарне розмінування. Але загроза зберігається навіть там, де вже проводили очищення", — наголосив він.

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумщину з різних типів озброєння. Часто трапляються випадки, коли боєприпаси не вибухають одразу.

Григоров закликав:

  • не торкатися підозрілих предметів;
  • не підходити, не намагатися їх оглядати чи переносити;
  • побачили — одразу телефонуйте 101 або 102.

А з дітьми варто проводити розмову про вибухонебезпечні предмети. 

"Працюємо над залученням додаткових міжнародних місій з розмінування – щоб розширити масштаби очищення і зменшити загрозу для мешканців регіону. Бережіть себе і своїх близьких", — додав Григоров.

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Допис Григорова. Фото: скриншот
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Допис Григорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що наразі проблема мін у морі залишається нагальною для Одеси.

Крім того, міни з Чорного моря можуть допливати до Румунії, Болгарії та Туреччини.

війна смерть вибух Сумська область обстріли Сумська ОВА
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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