На Солнце произошло пять вспышек: прогноз магнитных бурь на воскресенье

Женщина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В воскресенье, 26 июля, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на геомагнитную обстановку. По прогнозам специалистов, геомагнитное поле будет оставаться спокойным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 26 июля

В воскресенье, 26 июля, геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. Несмотря на несколько солнечных вспышек, их мощность не представляет угрозы для геомагнитной обстановки.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За это время на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

В то же время специалисты прогнозируют, что солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность возникновения вспышек М-класса сохраняется.

Солнечная активность на 26 июля:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 36.

Прогноз магнитных бурь с 26 по 28 июля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия. В то же время научные исследования пока не дают однозначного подтверждения того, что магнитные бури непосредственно вызывают такие симптомы у большинства людей. Чаще всего изменения самочувствия отмечают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами или повышенной метеочувствительностью.

Среди возможных проявлений в такие дни могут быть:

головная боль;

головокружение;

усталость или сонливость;

раздражительность;

нарушения сна;

колебания артериального давления.

Врачи рекомендуют в дни прогнозируемой повышенной геомагнитной активности придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, а людям с хроническими заболеваниями — не пропускать назначенное лечение и контролировать свое состояние. Если самочувствие резко ухудшается или возникают выраженные симптомы, следует обратиться к врачу, а не связывать их исключительно с магнитными бурями.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 26 июля, в Украине в большинстве регионов будет преобладать тёплая летняя погода без осадков. Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в восточных областях, а также местами в Приазовье и Крыму, а в Донецкой и Луганской областях возможны значительные дожди. Днем температура воздуха достигнет +24...+29 °C, местами — до +30 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что по состоянию на 26 июля самый опасный период магнитной активности в июле ещё впереди. По прогнозу исследователей Space Weather, с 29 по 31 июля Землю может накрыть мощная магнитная буря красного уровня (индекс Кр 6–7). До конца месяца, в частности 26–28 июля, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.