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Главная Новости дня Дожди и жара накроют Украину: прогноз погоды на завтра

Дожди и жара накроют Украину: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 20:37
Погода в Украине на 26 июля: где ожидаются ливни, грозы и жара до +30 °C
Женщина идет по городу во время летнего ливня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 июля, в Украине будет преобладать теплая летняя погода, однако в ряде регионов ожидаются дожди и грозы. На большей части территории страны будет сухо и солнечно. Температура воздуха местами достигнет +30 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Україні на 26 липня
Погода в Украине на 26 июля. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 26 июля от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в восточных областях, а также местами в Приазовье и Крыму. В Луганской и Донецкой областях синоптики предупреждают о сильных дождях. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный, а в западных областях — юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днём — +24...+29 °C. В восточных областях днём будет несколько прохладнее — +20...+25 °C. В Карпатах ночью ожидается +5...+10 °C, днём — +17...+22 °C.

Погода в Украине на 26 июля от синоптика Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье температура воздуха в большинстве областей Украины составит +25...+29 °C. Теплее всего будет в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +30 °C. В то же время в восточных областях сохранится более прохладная погода — +20...+23 °C.

Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы и шквалы, поэтому синоптик рекомендует быть осторожными.

На остальной территории Украины, по прогнозу Диденко, воскресенье будет солнечным и сухим.

Отдельно синоптик сообщила, что в Киеве 26 июля преобладает погода без осадков. Лишь в ночь на 26 июля есть вероятность кратковременного дождя. В воскресенье днем воздух в столице прогреется примерно до +28 °C.

Таким образом, большинство регионов Украины проведут воскресенье без осадков и с комфортной летней температурой. В то же время жителям восточных областей, а также отдельных районов юго-востока стоит быть готовыми к дождям, грозам, местами сильным ливням и шквалам.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на выходных, 25–26 июля, в Украине ожидается постепенное потепление, а днем в большинстве регионов температура превысит +20 °C. По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу дожди и грозы возможны на юго-востоке и в Карпатах, тогда как в воскресенье преобладает сухая погода. Уже 26 июля воздух в большинстве областей прогреется до +25...+28 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что до конца июля в Украине сохранится теплая летняя погода, а в отдельные дни температура воздуха будет достигать +30...+33 °C. В то же время синоптики прогнозируют периодические кратковременные дожди и грозы, которые будут чередоваться с солнечной погодой. Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы могут уточняться, поэтому стоит следить за актуальными прогнозами на ближайшие дни.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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