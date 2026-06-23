На Солнце произошла серия вспышек: будут ли сегодня магнитные бури
Во вторник, 23 июня, планету обойдут мощные магнитные бури. В то же время после серии вчерашних взрывов на Солнце, среди которых выделяется вспышка М6,8, ученые не исключают вероятности солнечного радиационного шторма и локальных перебоев в работе радиосвязи.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Прогноз магнитных бурь на 23 июня
По данным наблюдений, магнитосфера планеты будет оставаться спокойной, поэтому каких-либо существенных магнитных бурь в течение этого дня не ожидается. Эксперты также отмечают, что общая солнечная активность будет низкой, но сохраняется вероятность возникновения новых вспышек средней мощности, относящихся к М-классу.
Солнечная активность на 23 июня:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
- Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
- Количество солнечных пятен – 19
За прошедшие сутки на поверхности Солнца произошли четыре выброса энергии различной интенсивности. Приборы зафиксировали одну вспышку категории В и ещё два взрыва класса С. Как объясняют астрофизики, вспышки этих двух типов слишком слабы, чтобы хоть как-то существенно повлиять на процессы вокруг Земли.
Однако внимание ученых привлек четвертый взрыв, который квалифицировали как М6,8. Следствием именно этого выброса энергии может стать возникновение солнечной радиационной бури.
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Также Укргидрометцентр прогнозирует, что в Украине в течение июня будет большое количество сильных ливней со шквальным ветром и мощными грозами. Общая температура будет выше нормы.
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