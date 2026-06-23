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Главная Новости дня На Солнце произошла серия вспышек: будут ли сегодня магнитные бури

На Солнце произошла серия вспышек: будут ли сегодня магнитные бури

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Дата публикации 23 июня 2026 11:59
Магнитные бури 23 июня: точный прогноз космической погоды на сегодня
Влияние солнечных вспышек на самочувствие человека. Фото: колаж Новини.LIVE

Во вторник, 23 июня, планету обойдут мощные магнитные бури. В то же время после серии вчерашних взрывов на Солнце, среди которых выделяется вспышка М6,8, ученые не исключают вероятности солнечного радиационного шторма и локальных перебоев в работе радиосвязи.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь на 23 июня

По данным наблюдений, магнитосфера планеты будет оставаться спокойной, поэтому каких-либо существенных магнитных бурь в течение этого дня не ожидается. Эксперты также отмечают, что общая солнечная активность будет низкой, но сохраняется вероятность возникновения новых вспышек средней мощности, относящихся к М-классу.

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Прогноз магнитных бурь с 23 по 26 июня. Фото: скриншот

Солнечная активность на 23 июня:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен – 19

За прошедшие сутки на поверхности Солнца произошли четыре выброса энергии различной интенсивности. Приборы зафиксировали одну вспышку категории В и ещё два взрыва класса С. Как объясняют астрофизики, вспышки этих двух типов слишком слабы, чтобы хоть как-то существенно повлиять на процессы вокруг Земли.

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Однако внимание ученых привлек четвертый взрыв, который квалифицировали как М6,8. Следствием именно этого выброса энергии может стать возникновение солнечной радиационной бури.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Европу накрыла рекордная аномальная сильная жара. Известно о нескольких смертельных случаях, среди которых двое детей, погибших во Франции в раскаленной машине. Власти некоторых европейских стран объявили экстремальный уровень опасности и не справляются с нагрузкой на энергосистему.

Также Укргидрометцентр прогнозирует, что в Украине в течение июня будет большое количество сильных ливней со шквальным ветром и мощными грозами. Общая температура будет выше нормы.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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