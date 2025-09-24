Взрыв на Снигиревщине Николаевской области 24 сентября

На Снигиревщине в Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв на Снигиревщине Николаевской области прогремел прямо сейчас, поздно вечером 24 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом в Telegram сообщает руководитель Снигиревской МВА Иван Кухта и канал Воздушных сил ВСУ.
Взрывы на Снигиревщине в ночь на 24 сентября
"На Снигиревщине был слышен взрыв. Детали выясняем. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", — говорится в сообщении в 23:13.
Чуть позже военные проинформировали, зафиксировано несколько групп ударных дронов, которые летят через Николаевскую область в направлении Одесской.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что поздно вечером, 24 сентября, россияне массированно атаковали Харьков и область дронами. В результате атаки были пожары и пострадавшие.
Также мы писали, что вечером 22 сентября взрывы прогремели в Черниговской области. Это было связано с атакой вражеских дронов на город.
