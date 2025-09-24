Видео
На Снигиревщине в Николаевской области прогремел взрыв

На Снигиревщине в Николаевской области прогремел взрыв

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 23:29
Взрыв на Снигиревщине Николаевской области 24 сентября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв на Снигиревщине Николаевской области прогремел прямо сейчас, поздно вечером 24 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом в Telegram сообщает руководитель Снигиревской МВА Иван Кухта и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Взрывы на Снигиревщине в ночь на 24 сентября

"На Снигиревщине был слышен взрыв. Детали выясняем. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", — говорится в сообщении в 23:13.

Чуть позже военные проинформировали, зафиксировано несколько групп ударных дронов, которые летят через Николаевскую область в направлении Одесской.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибух на Снігурівщині Миколаївської області 24 вересня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что поздно вечером, 24 сентября, россияне массированно атаковали Харьков и область дронами. В результате атаки были пожары и пострадавшие.

Также мы писали, что вечером 22 сентября взрывы прогремели в Черниговской области. Это было связано с атакой вражеских дронов на город.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
