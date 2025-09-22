На Черниговщине прогремели взрывы 22 сентября - что известно

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: УНИАН

В понедельник, 22 сентября, на Черниговщине прогремели взрывы. Это связано с атакой вражеских дронов на город.

Об этом сообщил председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Пост Брижинского. Фото: скриншот

Взрыв на Черниговщине

Сначала глава ОГА заявил, что в черте города был зафиксирован взрыв БпЛА.

Затем он написал, что в городе был слышен еще один взрыв.

"Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры", — написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:45 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что до этого российские войска нанесли удар по Одессе. В городе прогремел взрыв.

А утром вражеские войска атаковали Запорожье. В результате этого уничтожено авто и начался пожар.