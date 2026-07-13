На смену грозам придет жара: какая погода будет в Украине на следующей неделе

Мальчик пьет воду из фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В ближайшие дни в Украине будут идти дожди и грозить, однако ближе к выходным погода резко изменится. В первой половине недели синоптики прогнозируют ливни с градом и сильным ветром, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Уже с четверга облака рассеются, а на юге и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до жарких +35 °C.

Об этом со ссылкой на Meteoprog сообщает Новини.LIVE.

Погода 13 июля

Ночью дожди пройдут на севере и в Одесской области, а днем зонтики понадобятся жителям западных и центральных областей. На севере и западе страны возможны сильные ливни, град и шквалы до 15–20 м/с. На юго-востоке будет сухо. Днем термометры покажут +22…+27 °C, а в Крыму и на Приазовье — до +30 °C.

Погода 14 июля

Непогода сместится: ночью дожди пройдут на западе, а днем грозы охватят почти всю страну, кроме крайнего севера и востока. Местами снова возможны град и сильный ветер. Столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C, в Закарпатье — до +30 °C.

Погода 15 июля

Середина недели также будет влажной. Днем в большинстве регионов пройдут грозовые ливни с градом и шквалами, а Карпаты утром накроет туманом. Воздух прогреется до +26…+31 °C, на крайнем юге и в Закарпатье — до +33 °C.

Погода 16 июля

Дожди с грозами останутся только в западных областях. На остальной территории будет светить солнце при переменной облачности, а температура повысится до +27…+32 °C.

Погода 17 июля

В Украине наконец-то станет сухо благодаря сильному антициклону. Только на западе утром возможен туман. Жара усилится до +28…+33 °C, и только в северных областях будет немного прохладнее — от +23 °C до +28 °C.

Погода 18 июля

Выходные порадуют солнечной и малооблачной погодой. Кратковременный грозовой дождь возможен только к вечеру на крайнем западе. Термометры покажут комфортные +24…+29 °C, а на крайнем западе жара достигнет +30…+35 °C.

Погода 19 июля

На западе снова пройдут грозы с градом и шквалами. Во всех остальных регионах сохранится жаркая и сухая погода с температурой +27…+32 °C.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщал, что 13 июля почти по всей Украине пройдут дожди. Местами возможны грозы. Правда, уже 14 июля наступит потепление.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко писал, что прохладнее всего 13 июля будет вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области до Сумской области. Там даже днем воздух прогреется лишь до +18…+21 °С. В ряде регионов возможны осадки.