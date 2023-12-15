На российской Камчатке из берегов вышли два моря — поселки затапливает

Затопление Камчатки. Фото: скриншот из видео

В России на Камчатский полуостров сошел шторм, в результате которого несколько поселков затапливает. Приток воды происходит в поселках Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское.

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно по состоянию на сейчас

"Поселки на Камчатке идут под воду из-за шторма, сошедшего на регион", — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что несколько населенных пунктов находятся под угрозой подтопления из-за сильных бурей в регионе. Также село Вывенка осталось без электроэнергии, там уже работают экстренные службы.

Что говорят спасатели и синоптики

В свою очередь в российском МЧС сообщили, что в результате шторма был закрыт участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки. По словам синоптиков, такая непогода продлится до ночи 16 декабря.

Однако информации о пострадавших пока нет.

Позже корреспонденты издания Mash заявили, что Берингово и Охотское моря вышли из берегов. В результате вода подошла к жилым домам на севере поселков Камчатского края.

"Утром ограничили движение со 115-го по 129-й километр дороги между мысом Левашова и поселком Октябрьское. Повсюду сильные осадки, штормовой ветер, плохая видимость", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее в России уже выходило из берегов Берингово море, затопив аэропорт в селе Тиличики на севере Камчатки. Вся взлетно-посадочная полоса оказалась под водой.