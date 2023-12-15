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На російській Камчатці з берегів вийшли два моря — селища затоплює

15 грудня 2023 14:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На російській Камчатці з берегів вийшли два моря — селища затоплює
Затоплення Камчатки. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії на Камчатський півострів зійшов шторм, внаслідок якого декілька селищ затоплює. Приплив води відбувається у селищах Оссора, Карага, Івашка та Октябрське.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Селища на Камчатці йдуть під воду через шторм, що зійшов на регіон", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що декілька населених пунктів є під загрозою підтоплення через сильні бурі в регіоні. Також село Вивенка залишилося без електроенергії, там вже працюють екстрені служби.

Що кажуть рятувальники та синоптики 

Своєю чергою в російському МНС повідомили, що внаслідок шторму було закрито ділянку траси в Усть-Большерецькому районі Камчатки. За словами синоптиків, така негода буде тривати до ночі 16 грудня.

Проте інформації щодо потерпілих наразі немає.

Пізніше кореспонденти видання Mash заявили, що Берингове та Охотське моря вийшли з берегів. Внаслідок цього вода підійшла до житлових будинків на півночі селищ Камчатського краю. 

"Вранці обмежили рух зі 115-го по 129-й кілометр дороги між мисом Левашова та селищем Октябрське. Всюди сильні опади, штормовий вітер, погана видимість", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Росії вже виходило з берегів Берингове море, затопивши аеропорт у селі Тилічики на півночі Камчатки. Вся злітно-посадкова смуга опинилася під водою.

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