Убийство супругов в селе Лопатин — нашли авто, на котором скрылся убийца

Полиция готовится к масштабным поискам. Фото: Ровенская полиция

Полицейские разыскали авто, на котором скрылся подозреваемый убийца супругов из села Лопатин, что во Львовской области. Транспортное средство было обнаружено на территории Дубенского района. Полиция разыскивает злоумышленника и просит граждан обратить внимание на характеристику разыскиваемого.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

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Известно, что имя разыскиваемого — Палий Андрей Васильевич. Родился в 1988 году и проживает в Шептицком районе.

Палий Андрей. Фото: Национальная полиция Украины

Приметы:

возраст — 36 лет;

рост — 175 см;

крепкого телосложения;

волосы темные, коротко подстриженные;

Особые приметы: у мужчины отсутствует половина указательного пальца на левой руке. У него татуировка на правом плече. Также его левая нога короче правой.

Разыскиваемый злоумышленник. Фото: Национальная полиция

Полиция просит в случае наличия какой-либо информации о преступнике обращаться на спецлинию 102 или по телефонам: 067 496 00 97, 093 489 95 02.

Также правоохранители отмечают, что ни в коем случае нельзя самостоятельно задерживать разыскиваемого или лицо, которое может быть на него похоже — злоумышленник может быть вооружен.

Сейчас на поиски нападающего ориентировали личный состав полиции Ровенской и Львовской областей, в том числе спецподразделения КОРД, сотрудников боевого подразделения "Хищник" и кинологов. Также воздух запускали БпЛА и квадрокоптеры.

Напомним, в селе Лопатин 4 октября обнаружили тела застреленного мужчины и женщины.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что нападающего идентифицировали. Он скрылся на автомобиле убитого хозяина дома.