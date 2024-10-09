Вбивство подружжя у селі Лопатин — знайшли авто на якому втік вбивця

На Рівненщині знайшли авто, на якому втік вбивця подружжя з Львівщини — прикмети
Поліцейські розшукали авто, на якому втік підозрюваний вбивця подружжя з села Лопатин, що у Львівській області. Транспортний засіб знайшли на території Дубенського району. Поліція розшукує зловмисника та просить громадян звернути увагу на характеристику розшукуваного.
Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
Прикмети підозрюваного вбивці подружжя з Лопатина
Відомо, що ім'я розшукуваного — Палій Андрій Васильович. Він народився у 1988 році та проживає у Шептицькому районі.
Прикмети:
- вік — 36 років;
- зріст — 175 см;
- міцної статури;
- волосся темне, коротко підстрижене;
Особливі прикмети: у чоловіка відсутня половина вказівного пальця на лівій руці. Він має татуювання на правому плечі. Також його ліва нога коротша за праву.
Поліція просить у разі наявності будь-якої інформації про злочинця звертатися на спецлінію 102 або за номерами телефонів: 067 496 00 97, 093 489 95 02.
Також правоохоронці наголошують, що у жодному випадку не можна самостійно затримувати розшукуваного чи особу, яка може бути на нього схожою — зловмисник може бути озброєним.
Зараз на пошуки нападника орієнтували особовий склад поліції Рівненської та Львівської областей, зокрема й спецпідрозділи КОРД, співробітників бойового підрозділу "Хижак" та кінологів. Також повітря запускали БпЛА та квадрокоптери.
Нагадаємо, у селі Лопатин 4 жовтня виявили тіла застреленого чоловіка та жінки.
Згодом у ЗМІ з'явилися інформація, що нападника ідентифікували. Він втік на автівці убитого господаря будинку.
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