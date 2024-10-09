Вбивство подружжя у селі Лопатин — знайшли авто на якому втік вбивця

Поліція готується до масштабних пошуків. Фото: Рівненська поліція

Поліцейські розшукали авто, на якому втік підозрюваний вбивця подружжя з села Лопатин, що у Львівській області. Транспортний засіб знайшли на території Дубенського району. Поліція розшукує зловмисника та просить громадян звернути увагу на характеристику розшукуваного.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

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Прикмети підозрюваного вбивці подружжя з Лопатина

Відомо, що ім'я розшукуваного — Палій Андрій Васильович. Він народився у 1988 році та проживає у Шептицькому районі.

Палій Андрій. Фото: Національна поліція України

Прикмети:

вік — 36 років;

зріст — 175 см;

міцної статури;

волосся темне, коротко підстрижене;

Особливі прикмети: у чоловіка відсутня половина вказівного пальця на лівій руці. Він має татуювання на правому плечі. Також його ліва нога коротша за праву.

Розшукуваний зловмисник. Фото: Національна поліція

Поліція просить у разі наявності будь-якої інформації про злочинця звертатися на спецлінію 102 або за номерами телефонів: 067 496 00 97, 093 489 95 02.

Також правоохоронці наголошують, що у жодному випадку не можна самостійно затримувати розшукуваного чи особу, яка може бути на нього схожою — зловмисник може бути озброєним.

Зараз на пошуки нападника орієнтували особовий склад поліції Рівненської та Львівської областей, зокрема й спецпідрозділи КОРД, співробітників бойового підрозділу "Хижак" та кінологів. Також повітря запускали БпЛА та квадрокоптери.

Нагадаємо, у селі Лопатин 4 жовтня виявили тіла застреленого чоловіка та жінки.

Згодом у ЗМІ з'явилися інформація, що нападника ідентифікували. Він втік на автівці убитого господаря будинку.

