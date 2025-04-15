На Ровенщине мужчина убил собаку — полиция начала досудебное расследование

Собака. Фото иллюстративное: belvet.ua

На Ровенщине мужчина убил собаку. Полицейские уже начали досудебное расследование этого дела.

Об этом 14 апреля сообщили в Полиции Ровенской области.

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Убийство собаки

Видео с инцидентом полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов 14 апреля около 17:30. В ролике зафиксировано, как неизвестный мужчина выстрелил в голову собаке, которую держал на поводке.

Следователи внесли сведения об этом происшествии в Единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными (часть третья статьи 299 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент злоумышленника разыскивают. На его поиски привлекли работников уголовного розыска, следователей и сотрудников уголовного анализа. Полные обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Защитники спасенных животных" зоозащитники, убийство произошло в охотничьем хозяйстве "Полесские Сарны". Активисты призвали Нацполицию и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов отреагировать на эту ситуацию.

Напомним, в Одесском районе спасатели спасли собаку, которая упала в канализационную яму. Животное из ловушки изъяли с помощью веревки и лестницы.

Также мы сообщали, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который убил бездомную собаку. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме 7,5 лет.