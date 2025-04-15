На Рівненщині чоловік убив собаку — поліція розпочала досудове розслідування

Собака. Фото ілюстративне: belvet.ua

На Рівненщині чоловік убив собаку. Поліцейські вже розпочали досудове розслідування цієї справи.

Про це 14 квітня повідомили у Поліції Рівненської області.

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Вбивство собаки

Відео з інцидентом поліцейські виявили в одному із Telegram-каналів 14 квітня близько 17:30. У ролику зафіксовано, як невідомий чоловік вистрелив у голову собаці, якого тримав на повідку.

Слідчі внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження із тваринами (частина третя статті 299 Кримінального кодексу України).

Наразі зловмисника розшукують. На його пошуки залучили працівників карного розшуку, слідчих і співробітників кримінального аналізу. Повні обставини інциденту з'ясовують.

Як повідомили у Facebook-спільноті "Захисники врятованих тварин" зоозахисники, убивство сталося в мисливському господарстві "Поліські Сарни". Активісти закликали Нацполіцію і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів відреагувати на цю ситуацію.

Нагадаємо, в Одеському районі рятувальники врятували собаку, який впав у каналізаційну яму. Тварину із пастки вилучили за допомогою мотузки та драбини.

Також ми повідомляли, що в Києві винесли вирок чоловіку, який убив безпритульного собаку. За вчинене порушник проведе у в'язниці 7,5 років.