Роженица из Ровенской области получила подозрение за убийство ребенка

Правоохранители на месте преступления. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Варашском районе Ровенской области роженица получила подозрение за убийство своего ребенка. Сейчас 35-летняя женщина находится под стражей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области 4 июля.

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Правоохранители рассказали, что 35-летнюю женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие установило, что в одном из сел Варашского района женщина родила дома. Несмотря на то, что на место происшествия прибыли медики, их она к себе не подпускала. Следовательно, вызвали полицейских.

"Правоохранители в комнате под покрывалом на кровати обнаружили новорожденную девочку без признаков жизни. Согласно врачебному свидетельству смерть младенца наступила в результате механической асфиксии, ведь ребенок не получал кислород", — говорится в сообщении.

Известно, что женщина уже имеет двоих детей, но лишена родительских прав. Свою третью беременность она тщательно скрывала от родных.

Так, роженице сообщили о подозрении. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас она находится в следственном изоляторе. Также решается вопрос о помещении женщины в специализированное медучреждение.

Напомним, житель Одесской области зарезал своего односельчанина во время застолья. Между мужчинами возник спор по поводу воспитания и обеспечения детей.

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