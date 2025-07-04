Породілля з Рівненщини отримала підозру за вбивство дитини

Правоохоронці на місці злочину. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Вараському районі Рівненської області породілля отримала підозру за вбивство своєї дитини. Наразі 35-річна жінка перебуває під вартою.

Про це повідомили у поліції Рівненської області 4 липня.

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Правоохоронці розповіли, що 35-річну жінку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини. Слідство встановило, що в одному із сіл Вараського району жінка народила вдома. Попри те, що на місце події прибули медики, їх вона до себе не підпускала. Відтак, викликали поліцейських.

"Правоохоронці у кімнаті під покривалом на ліжку виявили новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що жінка вже має двох дітей, але позбавлена батьківських прав. Свою третю вагітність вона ретельно приховувала від рідних.

Так, породіллі повідомили про підозру. Суд вже обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі. Також вирішується питання про поміщення жінки до спеціалізованого медзакладу.

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