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На Рівненщині породіллю підозрюють у вбивстві малюка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 20:44
Породілля з Рівненщини отримала підозру за вбивство дитини
Правоохоронці на місці злочину. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Вараському районі Рівненської області породілля отримала підозру за вбивство своєї дитини. Наразі 35-річна жінка перебуває під вартою.

Про це повідомили у поліції Рівненської області 4 липня. 

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Правоохоронці розповіли, що 35-річну жінку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини. Слідство встановило, що в одному із сіл Вараського району жінка народила вдома. Попри те, що на місце події прибули медики, їх вона до себе не підпускала. Відтак, викликали поліцейських.

"Правоохоронці у кімнаті під покривалом на ліжку виявили новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що жінка вже має двох дітей, але позбавлена батьківських прав. Свою третю вагітність вона ретельно приховувала від рідних. 

Так, породіллі повідомили про підозру. Суд вже обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі. Також вирішується питання про поміщення жінки до спеціалізованого медзакладу. 

Нагадаємо, мешканець Одеської області зарізав свого односельця під час застілля. Між чоловіками виникла суперечка з приводу виховання та забезпечення дітей. 

Також ми писали, що на Харківщині чоловік вбив знайомого гранатою. Обвинуваченого оперативно затримали. 

вбивство поліція Рівненська область дитина пологи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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