Мобилизация в Украине — в Ровенской области мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК

Вручение повестки. Иллюстративное фото: 20minut.ua

В Ровенской области мужчина отказался приходить в указанное в повестке время в территориальный центр комплектования, потому что не хотел служить. Военнообязанному назначили испытательный срок лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре Заречненского районного суда Ровенской области говорится, что мужчина был признан годным для службы в армии. Ему была вручена повестка, согласно которой он должен был явиться в военкомат 22 июня 2023 года, но военнообязанный проигнорировал призыв в армию.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и выразил раскаяние, подтвердив, что сознательно не явился в ТЦК и СП.

Также суду предоставили акт, в котором призывник категорически отказался получать повестку и мобилизоваться в ВСУ.

Решение суда

Рассмотрев подробно все материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и назначил три года лишения свободы. Реальный срок заменили на год условного наказания.

Напомним, в Черновицкой области служивший в ТЦК военный хотел воевать на передовой. В связи с этим мужчина скрылся с места службы, за что суд его наказал.

Недавно мы писали, что военнослужащий из Каменец-Подольского района Хмельницкой области четырежды самовольно покидал воинскую часть . За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.