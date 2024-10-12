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На Рівненщині чоловік відмовився йти до ТЦК за повісткою — яке рішення суду

12 жовтня 2024 08:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — на Рівненщині чоловік отримав повістку та не прийшов до ТЦК
Вручення повістки. Ілюстративне фото: 20minut.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На Рівненщині чоловік відмовився приходити у зазначений у повістці час до територіального центру комплектування, бо не хотів служити. Військовозобов'язаному призначили іспитовий термін позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Зарічненського районного суду Рівненської області йдеться, що чоловік був визнаний придатним для служби в армії. Йому було вручено повістку, відповідно до якої він повинен був з’явитися до військкомату 22 червня 2023 року, але військовозобов'язаний проігнорував призов до армії. 

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та висловив каяття, підтвердивши, що свідомо не з'явилося до ТЦК і СП.

Також суду надали акт, в якому призовник категорично відмовився отримувати повістку та мобілізовуватись до ЗСУ. 

Рішення суду

Розглянувши детально усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив три роки позбавлення волі. Реальний термін замінили на рік умовного покарання.

Нагадаємо, у Чернівецькій області військовий, який служив у ТЦК, хотів воювати на передовій. У зв'язку з цим, чоловік втік з місця служби, за що суд його покарав.

Нещодавно ми писали, що військовослужбовець із Кам'янець-Подільського району Хмельницької області чотири рази самовільно залишав військову частину. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

суд військкомат мобілізація ТЦК та СП бойова повістка судові рішення

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