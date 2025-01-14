Школьник пропускал занятия в школе — суд наказал его мать

На Прикарпатье судили женщину, потому что ее сын прогуливал школу
В Ивано-Франковской области женщина предстала перед судом, потому что ее несовершеннолетний сын пропускал уроки в школе. Мать оштрафовали за невыполнение ею родительских обязанностей.
Об этом сообщает пресс-служба Калушского горрайонного суда в Facebook.
Детали дела
Согласно материалам дела, 15-летний юноша беспричинно не появлялся в школе более 10 рабочих дней, за что его мать привлекли к административному наказанию. Женщина на судебное заседание не явилась, хотя и была проинформирована о суде заранее.
Решение суда
Суд признал мать школьника виновной и наложил штраф в размере 850 гривен, кроме того, с женщины взыскали также 606 гривен судебного сбора. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла на Львовщине. Суд оштрафовал мать школьника, который пропускал школьные занятия.
Также на Львовщине мужчина вместе с малолетним сыном хотел сбежать за границу в новогоднюю ночь. Его задержали и оштрафовали.
Добавим, что в Киеве молодой человек во время комендантского часа облил алкоголем и поджег двери магазина. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте Новини.LIVE!