Школьник пропускал занятия в школе — суд наказал его мать

Женщина общается с мальчиком. Иллюстративное фото: freepik

В Ивано-Франковской области женщина предстала перед судом, потому что ее несовершеннолетний сын пропускал уроки в школе. Мать оштрафовали за невыполнение ею родительских обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Калушского горрайонного суда в Facebook.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 15-летний юноша беспричинно не появлялся в школе более 10 рабочих дней, за что его мать привлекли к административному наказанию. Женщина на судебное заседание не явилась, хотя и была проинформирована о суде заранее.

Решение суда

Суд признал мать школьника виновной и наложил штраф в размере 850 гривен, кроме того, с женщины взыскали также 606 гривен судебного сбора. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Скриншот приговора Калушского горрайонного суда

Напомним, что аналогичная ситуация произошла на Львовщине. Суд оштрафовал мать школьника, который пропускал школьные занятия.

Также на Львовщине мужчина вместе с малолетним сыном хотел сбежать за границу в новогоднюю ночь. Его задержали и оштрафовали.

Добавим, что в Киеве молодой человек во время комендантского часа облил алкоголем и поджег двери магазина. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.