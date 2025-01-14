Школяр пропускав заняття у школі — суд покарав його матір

Жінка спілкується з хлопчиком. Ілюстративне фото: freepik

В Івано-Франківській області жінка постала перед судом, бо її неповнолітній син пропускав уроки в школі. Матір оштрафували за невиконання нею батьківських обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба Калуського міськрайонного суду у Facebook.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 15-річний юнак безпричинно не з'являвся в школі більш як 10 робочих днів, за що його матір притягли до адміністративного покарання. Жінка на судове засідання не з'явилась, хоч і була проінформована про суд заздалегідь.

Рішення суду

Суддя визнав матір школяра винною та наклав штраф у розмірі 850 гривень, крім того, з жінки стягнули також 606 гривень судового збору. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скриншот вироку Калуського міськрайонного суду

Нагадаємо, що аналогічна ситуація трапилась на Львівщині. Суд оштрафував матір школяра, який пропускав шкільні заняття.

Також на Львівщині чоловік разом із малолітнім сином хотів втекти за кордон у новорічну ніч. Його затримали та оштрафували.

Додамо, що в Києві молодик під час комендантської години облив алкоголем та підпалив двері магазину. За скоєне йому загрожує до 10 років в'язниці.