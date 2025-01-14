Школяр пропускав заняття у школі — суд покарав його матір

На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу
В Івано-Франківській області жінка постала перед судом, бо її неповнолітній син пропускав уроки в школі. Матір оштрафували за невиконання нею батьківських обов'язків.
Про це повідомляє пресслужба Калуського міськрайонного суду у Facebook.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 15-річний юнак безпричинно не з'являвся в школі більш як 10 робочих днів, за що його матір притягли до адміністративного покарання. Жінка на судове засідання не з'явилась, хоч і була проінформована про суд заздалегідь.
Рішення суду
Суддя визнав матір школяра винною та наклав штраф у розмірі 850 гривень, крім того, з жінки стягнули також 606 гривень судового збору. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, що аналогічна ситуація трапилась на Львівщині. Суд оштрафував матір школяра, який пропускав шкільні заняття.
Також на Львівщині чоловік разом із малолітнім сином хотів втекти за кордон у новорічну ніч. Його затримали та оштрафували.
Додамо, що в Києві молодик під час комендантської години облив алкоголем та підпалив двері магазину. За скоєне йому загрожує до 10 років в'язниці.
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