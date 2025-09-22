Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК — что известно

На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:10
Неизвестные напали на Калушский ТЦК — детали
Работники ТЦК и правоохранители. Иллюстративное фото: Нацполиция

В понедельник, 22 сентября, в Ивано-Франковской области группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента сбежали трое военнообязанных.

Об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook.

Реклама
Читайте также:

На Ивано-Франковщине неизвестные напали на Калушский ТЦК

Сегодня, 22 сентября, группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В результате нападения на здание ТЦК трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ТЦК отметили, что подобные действия являются уголовным правонарушением. А лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Напад на ТЦК
Скриншот сообщения Ивано-Франковского ТЦК/Facebook

Напомним, что недавно на Волыни судили пенсионерку, которая бросала камни в двери ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестный напал с ножом на работника Территориального центра комплектования.

нападение Ивано-Франковск ТЦК и СП военнообязанные Прикарпатье
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации