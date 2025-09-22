Неизвестные напали на Калушский ТЦК — детали

На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК — что известно
В понедельник, 22 сентября, в Ивано-Франковской области группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента сбежали трое военнообязанных.
Об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook.
На Ивано-Франковщине неизвестные напали на Калушский ТЦК
Сегодня, 22 сентября, группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В результате нападения на здание ТЦК трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В ТЦК отметили, что подобные действия являются уголовным правонарушением. А лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
Напомним, что недавно на Волыни судили пенсионерку, которая бросала камни в двери ТЦК.
Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестный напал с ножом на работника Территориального центра комплектования.
Читайте Новини.LIVE!