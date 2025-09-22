Неизвестные напали на Калушский ТЦК — детали

Работники ТЦК и правоохранители. Иллюстративное фото: Нацполиция

В понедельник, 22 сентября, в Ивано-Франковской области группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента сбежали трое военнообязанных.

Об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook.

На Ивано-Франковщине неизвестные напали на Калушский ТЦК

Сегодня, 22 сентября, группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В результате нападения на здание ТЦК трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ТЦК отметили, что подобные действия являются уголовным правонарушением. А лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Скриншот сообщения Ивано-Франковского ТЦК/Facebook

