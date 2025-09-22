Відео
Україна
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК — що відомо

На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 23:10
Невідомі напали на Калуський ТЦК — деталі
Працівники ТЦК та правоохоронці. Ілюстративне фото: Нацполіція

У понеділок, 22 вересня, в Івано-Франківській області група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту втекли троє військовозобов'язаних.

Про це інформує пресслужба Івано-Франківського ТЦК та СП у Facebook.

На Івано-Франківщині невідомі напали на Калуський ТЦК

Сьогодні, 22 вересня, група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Внаслідок нападу на будівлю ТЦК троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли. 

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. 

У ТЦК зазначили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. А особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Напад на ТЦК
Скриншот повідомлення Івано-Франківського ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно на Волині судили пенсіонерку, яка кидала каміння у двері ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомий напав з ножем на працівника Територіального центру комплектування.

напад Івано-Франківськ ТЦК та СП військовозобов'язані Прикарпаття
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
