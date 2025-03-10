ДТП с участием лошадей в селе Надиев Ивано-Франковской области — что решил суд

Судья оглашает решение по делу. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Ивано-Франковской области мужчина, управляя гужевым транспортом (телегой), при спуске с горы не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП с пострадавшим. Суд решил арестовать лошадей.

Об этом сообщили в пресс-службе Долинского районного суда Ивано-Франковской области.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 24 февраля 2025 года в селе Надиев Долинской территориальной громады Калушского района мужчина, управляя телегой, не справился с управлением во время спуска с горы, в результате чего транспорт перевернулся. Пассажир телеги получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.

Решение суда

В суде отметили, что хотя телега и не относится к источникам повышенной опасности, однако, при пользовании ею также следует быть внимательным и осторожным.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на остатки поврежденной телеги, а также двух лошадей, которые были переданы на хранение брату владельца транспорта. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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