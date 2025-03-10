ДТП за участі коней у селі Надіїв Івано-Франківській області — що вирішив суд

Суддя оголошує рішення у справи. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Івано-Франківській області чоловік, керуючи гужовим транспортом (возом), при спуску з гори не впорався з керуванням, унаслідок чого сталася ДТП із потерпілим. Суд вирішив арештувати коней.

Про це повідомили у пресслужбі Долинського районного суду Івано-Франківської області.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 24 лютого 2025 року у селі Надіїв Долинської територіальної громади Калуського району чоловік, керуючи возом, не впорався з керуванням під час спуску з гори, внаслідок чого транспорт перекинувся. Пасажир возу отримав тяжкі травми та був доставлений до реанімації.

Рішення суду

У суді зазначали, що хоча віз і не належить до джерел підвищеної небезпеки, однак, при користуванні ним також слід бути уважним та обережним.

Суд задовольнив клопотання слідчих і наклав арешт на залишки пошкодженого возу, а також двох коней, які були передані на зберігання братові власника транспорту. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

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