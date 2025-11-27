Правоохранители задерживают работника ТЦК. Иллюстративное фото: Нацполиция

На Прикарпатье чиновник территориального центра комплектования и социальной поддержки избил военнообязанного во время медосмотра. Работнику ТЦК сообщено о подозрении — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 27 ноября.

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Чиновник ТЦК избил мужчину во время медосмотра — что известно

По данным следствия, вечером 11 ноября военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его бить. Он по меньшей мере пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха.

По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Военнослужащему ТЦК сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

По ходатайству прокуроров суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранительных органов.

За инкриминируемое уголовное правонарушение подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

