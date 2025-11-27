Видео
Україна
Видео

На Прикарпатье чиновник ТЦК избил мужчину — как его накажут

На Прикарпатье чиновник ТЦК избил мужчину — как его накажут

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:15
Чиновник ТЦК избил мужчину во время медосмотра — что известно
Правоохранители задерживают работника ТЦК. Иллюстративное фото: Нацполиция

На Прикарпатье чиновник территориального центра комплектования и социальной поддержки избил военнообязанного во время медосмотра. Работнику ТЦК сообщено о подозрении — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 27 ноября.

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Чиновник ТЦК избил мужчину во время медосмотра — что известно

По данным следствия, вечером 11 ноября военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его бить. Он по меньшей мере пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха.

По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Военнослужащему ТЦК сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

По ходатайству прокуроров суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранительных органов.

За инкриминируемое уголовное правонарушение подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Недавно суд наказал работника ТЦК, который избил девушку костылем.

Ранее мы информировали, что во Львове жестоко избили ветерана войны.

избиение наказание война в Украине ВВК ТЦК и СП медосмотр
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
