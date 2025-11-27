Правоохоронці затримують працівника ТЦК. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Прикарпатті посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки побив військовозобов’язаного під час медогляду. Працівнику ТЦК повідомлено про підозру — йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України у четвер, 27 листопада.

Реклама

Читайте також:

Затримання посадовця ТЦК. Фото: Прокуратура України

Посадовець ТЦК побив чоловіка під час медогляду — що відомо

За даними слідства, увечері 11 листопада військовозобов’язаного доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Після цього його разом з іншими громадянами направили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію. У відповідь на це заступник начальника ТЦК не стримався і почав його бити. Він щонайменше п’ять разів ударив потерпілого, прицільно в ділянку паху.

За даними слідства, ці удари були умисними та цілеспрямованими. Унаслідок цих протиправних дій потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Військовослужбовцю ТЦК повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

За клопотанням прокурорів суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправних дій інших осіб, зокрема, правоохоронних органів.

За інкриміноване кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нещодавно суд покарав працівника ТЦК, який побив дівчину милицею.

Раніше ми інформували, що у Львові жорстоко побили ветерана війни.