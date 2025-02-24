На Полтавщине женщина дала взятку медикам МСЭК и была вынуждена платить штраф

Судья принимает решение. Фото: Freepik

В Полтавской области пенсионерка Екатерина П. пыталась вручить медикам Полтавского областного центра Медико-социальной экспертной комиссии взятку в размере трех тысяч долларов за предоставление ее невестке II группы инвалидности. Суд назначил ей штраф в размере 17 тысяч гривен.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемая происходит из села Рудка Гребенковской громады. Ей инкриминируют предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Согласно материалам следствия, Екатерина П. обратилась к медику Гребенковской городской больницы (в отношении нее открыто отдельное уголовное производство) и просила помочь приобрести для ее невестки II группу инвалидности. Медик назвала сумму в размере 3 тысяч долларов.

Медработник по телефону сообщила Екатерине П., что необходимо передать взятку должностным лицам специализированной травматологической МСЭК.

В тот же день сын Екатерины П. прибыл в админздание областного центра МСЭК в Полтаве и передал назначенную сумму. После получения взятки должностные лица специализированной травматологической МСЭК предоставили документы на имя невестки подсудимой об установлении ей II группы инвалидности.

Что решил суд

Меру пресечения для Екатерины П. суд не избирал. Женщина заключила с прокурором соглашение о признании своей виновности в инкриминируемом ей правонарушении. Подсудимой в рамках соглашения был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Поскольку нарушение со стороны подсудимой не является тяжким, судом было утверждено данное соглашение.

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