На Полтавщині жінка дала хабар медикам МСЕК і була змушена платити штраф

Суддя ухвалює рішення. Фото: Freepik

У Полтавській області пенсіонерка Катерина П. намагалася вручити медикам Полтавського обласного центру Медико-соціальної експертної комісії хабар у розмірі 3 тисяч доларів за надання її невістці ІІ групи інвалідності. Суд призначив їй штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачена походить із села Рудка Гребінківської громади. Їй інкримінують пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Згідно з матеріалами слідства, Катерина П. звернулася до медикині Гребінківської міської лікарні (щодо неї відкрите окреме кримінальне провадження) та прохала допомогти придбати для її невістки II групу інвалідності. Медикиня назвала суму у розмірі 3 тисяч доларів

Медпрацівниця телефоном повідомила Катерину П., що необхідно передати хабар службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК.

Того ж дня син Катерини П. прибув до адмінбудівлі обласного центру МСЕК, що в Полтаві, та передав призначену суму. Після отримання хабаря службові особи спеціалізованої травматологічної МСЕК надали документи на ім’я невістки підсудної про встановлення їй II групи інвалідності.

Що вирішив суд

Запобіжний захід для Катерини П. суд не обирав. Жінка уклала з прокурором угоду про визнання своєї винуватості в інкримінованому їй правопорушенні. Підсудній в рамках угоди було призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Оскільки порушення з боку підсудної не є тяжким, судом було затверджено цю угоду.

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