Уклонение от уплаты налогов — в Полтавской области директор спиртзавода присвоил 2,5 млрд грн

Объявление о подозрении. Фото: СБУ

В Полтавской области правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на государственном заводе. В течение трех лет директор присвоил почти 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 21 января.

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Детали схемы

По информации СБУ, к организации сделки причастен бывший директор одного из государственных спиртовых заводов. Экс-глава предприятия продавал этиловый спирт под видом спиртового растворителя, который не облагается акцизным налогом.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подделки служебной документации и уклонения от уплаты налогов на сумму почти 2,5 миллиарда гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

"Сейчас экс-директору предприятия-производителя сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", — отметили в СБУ.

Фигурант дела получил подозрение. Фото: СБУ

А в Одессе перед судом предстанет руководитель компании, которая занималась импортом спортивной одежды из Китая. Следователи считают, что бизнесмен в течение года уклонялся от уплаты налогов, нанеся государственному бюджету ущерб в размере около 9 миллионов гривен.

Ранее детективы Бюро экономической безопасности провели обыски на зерновых терминалах Одесской области. Оказалось, что группа компаний уклонилась от уплаты налогов в крупных размерах.