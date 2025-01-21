Ухилення від сплати податків — на Полтавщині директор спиртзаводу привласнив 2,5 млрд грн

Оголошення про підозру. Фото: СБУ

У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на державному заводі. Протягом трьох років директор привласнив майже 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у вівторок, 21 січня.

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Деталі схеми

За інформацією СБУ, до організації оборудки причетний колишній директор одного з державних спиртових заводів. Ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, який не обкладається акцизним податком.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підробки службової документації та ухилення від сплати податків на суму майже 2,5 мільярда гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

"Наразі ексдиректору підприємства-виробника повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", — зазначили в СБУ.

Фігурант справи отримав підозру. Фото: СБУ

А в Одесі перед судом постане керівник компанії, яка займалася імпортом спортивного одягу з Китаю. Слідчі вважають, що бізнесмен протягом року ухилявся від сплати податків, завдавши державному бюджету збитків у розмірі близько 9 мільйонів гривень.

Раніше Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на зернових терміналах Одещини. Виявилось, що група компаній ухилилася від сплати податків у великих розмірах.