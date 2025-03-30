Танк Т-10 продается на OLX за 7,3 миллиона гривен — фото

Танк Т-10. Иллюстративное фото: Википедия

На платформе OLX появилось необычное объявление. В Каменском Днепропетровской области на продажу выставили советский танк Т-10.

Соответствующее объявление размещено на маркетплейсе.

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Автор объявления, пользователь под ником Timurllin11, зарегистрирован на платформе с 2021 года. Он не предоставил деталей о техническом состоянии бронетехники и возможности ее передвижения.

"Он достался мне от деда: тот был генералом армии СССР с 1964 года", — отмечает автор.

Танк Т-10 — это советский тяжелый танк, который находился на вооружении с 1950-х годов.

Объявление на сайте OLX. Фото: скриншот

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