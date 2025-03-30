Танк Т-10 продається на OLX за 7,3 мільйона гривень — фото

Танк Т-10. Ілюстративне фото: Вікіпедія

На платформі OLX з’явилося незвичне оголошення. У Кам’янському Дніпропетровської області на продаж виставили радянський танк Т-10.

Відповідне оголошення розміщено на маркетплейсі.

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Продавець оцінив бойову машину у 7,3 мільйона гривень.

Автор оголошення, користувач під ніком Timurllin11, зареєстрований на платформі з 2021 року. Він не надав деталей про технічний стан бронетехніки та можливість її пересування.

"Він дістався мені від діда: той був генералом армії СРСР із 1964 року", – зазначає автор.

Танк Т-10 — це радянський важкий танк, який перебував на озброєнні з 1950-х років.

Оголошення на сайті OLX. Фото: скриншот

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