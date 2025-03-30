Танк Т-10 продається на OLX за 7,3 мільйона гривень — фото

На OLX продають танк часів СРСР — яка ціна та фото
На платформі OLX з’явилося незвичне оголошення. У Кам’янському Дніпропетровської області на продаж виставили радянський танк Т-10.
Відповідне оголошення розміщено на маркетплейсі.
Яка вартість танку
Продавець оцінив бойову машину у 7,3 мільйона гривень.
Автор оголошення, користувач під ніком Timurllin11, зареєстрований на платформі з 2021 року. Він не надав деталей про технічний стан бронетехніки та можливість її пересування.
"Він дістався мені від діда: той був генералом армії СРСР із 1964 року", – зазначає автор.
Танк Т-10 — це радянський важкий танк, який перебував на озброєнні з 1950-х років.
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