Купить дрон ОЛХ — на продажу выставили двигатель от Шахеда

Иранский ударный дрон-камикадзе "Shahed 136". Иллюстративное фото: Wikipedia.org

На платформе OLX появилось необычное объявление о продаже двигателя от иранского ударного дрона-камикадзе "Shahed 136". Их используют российские войска для ударов по Украине.

Об этом сообщает Telegraf.

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Продавец оценил двигатель в 40 тысяч гривен. В объявлении указано, что у него бензиновый двигатель, а сам товар обозначен как "бывший в упортреблении" и имеет небольшой дефект.

"Двигатель от ударного дрона-камикадзе Shahed 136. Минимальный пробег по Украине. Комплектный, есть небольшой дефект. 550 кубических сантиметров, 50 лошадиных сил. Торг возможен", — говорится в описании.

Объявление о продаже двигателя. Фото: Telegraf.

Следует добавить, что впоследствии объявление с сайта исчезло и страница для просмотра больше недоступна.

Отметим, что торговая онлайн-площадка OLX является самой популярной платформой для продажи личных вещей, которые по разным причинам больше не нужны своим владельцам. Существует определенный процент объявлений, которые являются шутками остроумных украинцев, в то время как другие являются вполне реальными товарами, доступными для покупки за немалые деньги.

Также мы писали, что женщина разместила объявление на сайте OLX и вскоре обнаружила исчезновение 43 500 гривен с карты государственного ПриватБанка. В финучреждении заявили, что ответственность за инцидент лежит на самой клиентке, поскольку она раскрыла информацию, приведшую к потере средств.