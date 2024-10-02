Купити дрон ОЛХ — на продаж виставили двигун від Шахеда

Іранський ударний дрон-камікадзе Shahed 136. Ілюстративне фото: Wikipedia.org

На платформі OLX з’явилося незвичайне оголошення про продаж двигуна від іранського ударного дрона-камікадзе Shahed 136. Їх використовують російські війська для ударів по Україні.

Про це повідомляє Telegraf.

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Продавець оцінив двигун у 40 тисяч гривень. В оголошенні вказано, що двигун бензиновий і позначений як "уживаний товар" та має невеликий дефект.

"Двигун від ударного дрона-камікадзе Shahed 136. Мінімальний пробіг Україною. Комплектний, є невеликий дефект. 550 кубічних сантиметрів, 50 кінських сил. Торг можливий", — зазначено в описі.

Оголошення про продаж двигуна. Фото: Telegraf.

Варто додати, що згодом оголошення з сайту зникло і сторінка для перегляду більше недоступна.

Зазначимо, що торговельний онлайн-майданчик OLX є найпопулярнішою платформою для продажу особистих речей, які з різних причин більше не потрібні своїм власникам. Існує певний відсоток оголошень, які є жартами дотепних українців, тоді як інші є цілком реальними товарами, доступними для покупки за чималенькі гроші.

Також ми писали, що жінка розмістила оголошення на сайті OLX і незабаром виявила зникнення 43 500 гривень з картки державного ПриватБанку. У фінустанові заявили, що відповідальність за інцидент лежить на самій клієнтці, оскільки вона розголосила інформацію, яка призвела до втрати коштів.