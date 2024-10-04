На границе пьяный мужчина резал себе руки — его обезоружили и оказали помощь

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

На пункте пограничного контроля пассажир одного из автобусов начал резать руки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 4 октября.

Читайте также:

Инцидент на КПП

"Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки", — говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на одном из контрольных постов в Ровенской области. Поэтому пограничники силой обезоруживали мужчину и оказали первую помощь. Также к нему вызвали скорую и полицию.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Одесской области задержали четырех уклонистов на байдарках. Они пытались попасть в Румынию.

Также мы писали, что в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию.