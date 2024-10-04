На границе пьяный мужчина резал себе руки — его обезоружили и оказали помощь

На одном из КПП пьяный мужчина резал себе руки
На пункте пограничного контроля пассажир одного из автобусов начал резать руки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 4 октября.
Инцидент на КПП
"Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки", — говорится в сообщении.
Известно, что инцидент произошел на одном из контрольных постов в Ровенской области. Поэтому пограничники силой обезоруживали мужчину и оказали первую помощь. Также к нему вызвали скорую и полицию.
Напомним, в Одесской области задержали четырех уклонистов на байдарках. Они пытались попасть в Румынию.
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