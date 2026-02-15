Видео
Главная Новости дня На одном из КПП в Румынию временно ограничат движение авто

На одном из КПП в Румынию временно ограничат движение авто

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:03
На границе с Румынией ограничат движение авто на одном из КПП — какая причина
Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

Пересечение границы в Румынию временно ограничат для транспорта. Речь идет о пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией".

Об этом сообщили в ГПСУ в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Ограничения на границе

"Пересечение границы через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" временно ограничивать: на ремонт идет мост через Тису", — отметили в ГПСУ.

Обмеження на кордоні до Румунії
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Ограничения начнут действовать с понедельника, 16 февраля. С 09:00 до 16:00 временно будет приостановлено оформление транспортных средств. Движение пешеходов ограничивать не будут.

Запрет на проезд продлится до 3 апреля. В ГПСУ водителям советуют выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

граница КПП Румыния транспорт ограничения
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
