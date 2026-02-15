На границе с Румынией ограничат движение авто на одном из КПП — какая причина

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

Пересечение границы в Румынию временно ограничат для транспорта. Речь идет о пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией".

Об этом сообщили в ГПСУ в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ограничения на границе

"Пересечение границы через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" временно ограничивать: на ремонт идет мост через Тису", — отметили в ГПСУ.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Ограничения начнут действовать с понедельника, 16 февраля. С 09:00 до 16:00 временно будет приостановлено оформление транспортных средств. Движение пешеходов ограничивать не будут.

Запрет на проезд продлится до 3 апреля. В ГПСУ водителям советуют выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие правила действуют для пересечения границы с Румынией в 2026 году.

Также мы рассказывали о том, что Татьяна Бережная оценила процедуру выдачи разрешений на пересечение границы для артистов.