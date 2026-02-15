На кордоні з Румунією обмежать рух авто на одному з КПП — яка причина

Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ

Перетин кордону до Румунії тимчасово обмежать для транспорту. Йдеться про пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй".

Про це повідомили в ДПСУ у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Обмеження на кордоні

"Перетин кордону через пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежуватимуть: на ремонт йде міст через Тису", — зазначили в ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Обмеження розпочнуть діяти з понеділка, 16 лютого. З 09:00 до 16:00 тимчасово буде призупинено оформлення транспортних засобів. Рух пішоходів обмежувати не будуть.

Заборона на проїзд триватиме до 3 квітня. У ДПСУ водіям радять обирати альтернативні пункти перетину кордону.

