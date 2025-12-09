В Николаевской области установили модульные дома для ВПЛ

На Николаевщине семьи ВПЛ получили модульные дома
В Николаевской области внутренне перемещенные лица получили жилье. В Кривоозерской громаде завершили строительство пяти модульных домов площадью по 100 квадратных метров.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад в Telegram.
Модульные дома для ВПЛ на Николаевщине
Проживать в модульных домах могут ВПЛ, медики, учителя и другие специалисты громад, которые будут нуждаться в этом. Кроме того, там будет новая медицинская амбулатория, где первичные услуги смогут получить все.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что эти дома являются частью большей системной работы. В частности, в Доманевской громаде уже есть девять модульных домов, а Кривоозерской — планируют построить еще семь. Кроме того, в Первомайске начали реализовывать проект по строительству более 50 модульных домов.
"Это наша системная работа и успешно реализованный совместный проект с датскими партнерами. Мы видим, насколько он необходим, и благодарны Дании за системную помощь. Это реальная поддержка людей, которые потеряли жилье, и инструмент для общин, чтобы привлекать врачей и учителей", — говорит Ким.
А посол Королевства Дания в Украине Томас Лунд-Серенсен заявил о важности обеспечения общин базовой инфраструктурой.
"Наша цель — чтобы люди, пострадавшие от войны, получали достойные условия для жизни, а общины — возможность развиваться. Дания и в дальнейшем будет поддерживать такие проекты, которые дают ощутимый результат для людей", — отметил он.
Известно, что в октябре Кривоозерская громада стала членом Ассоциации прифронтовых городов и громад. Глава Павел Бузинский рассказал, что такое жилье сможет решить актуальные кадровые проблемы.
"Для нас вопрос привлечения врачей и учителей сейчас очень острый. А без жилья пригласить специалистов почти невозможно. Эти дома реально помогут громаде и переселенцам, и тем специалистам, в которых мы так нуждаемся", — подчеркнул он.
В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что в Николаевской области системно работают для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.
В громадах области создан фонд временного жилья, включающий более 100 объектов. Кроме того, при поддержке международных партнеров в восьми громадах установлено 75 модульных домов для внутренне перемещенных лиц и тех, кто потерял жилье из-за войны.
Напомним, более 3,5 млн ВПЛ пытаются обустроить жизнь в новых громадах, однако именно вопрос аренды жилья остается главной преградой.
Кроме того, украинцы из уязвимых категорий могут получить полугодовую финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Читайте Новини.LIVE!