Главная Новости дня На Николаевщине семьи ВПЛ получили модульные дома

На Николаевщине семьи ВПЛ получили модульные дома

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:14
В Николаевской области установили модульные дома для ВПЛ
Виталий Ким с ВПЛ. Фото: t.me/apmg_ua

В Николаевской области внутренне перемещенные лица получили жилье. В Кривоозерской громаде завершили строительство пяти модульных домов площадью по 100 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад в Telegram.

Модульные дома для ВПЛ на Николаевщине

Проживать в модульных домах могут ВПЛ, медики, учителя и другие специалисты громад, которые будут нуждаться в этом. Кроме того, там будет новая медицинская амбулатория, где первичные услуги смогут получить все.

Модульні будинки для ВПО на Миколаївщині
Модульный дом. Фото: t.me/apmg_ua

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что эти дома являются частью большей системной работы. В частности, в Доманевской громаде уже есть девять модульных домов, а Кривоозерской — планируют построить еще семь. Кроме того, в Первомайске начали реализовывать проект по строительству более 50 модульных домов.

"Это наша системная работа и успешно реализованный совместный проект с датскими партнерами. Мы видим, насколько он необходим, и благодарны Дании за системную помощь. Это реальная поддержка людей, которые потеряли жилье, и инструмент для общин, чтобы привлекать врачей и учителей", — говорит Ким.

А посол Королевства Дания в Украине Томас Лунд-Серенсен заявил о важности обеспечения общин базовой инфраструктурой.

"Наша цель — чтобы люди, пострадавшие от войны, получали достойные условия для жизни, а общины — возможность развиваться. Дания и в дальнейшем будет поддерживать такие проекты, которые дают ощутимый результат для людей", — отметил он.

Відкриття модульних будинків
Открытие модульных домов. Фото: t.me/apmg_ua

Известно, что в октябре Кривоозерская громада стала членом Ассоциации прифронтовых городов и громад. Глава Павел Бузинский рассказал, что такое жилье сможет решить актуальные кадровые проблемы.

"Для нас вопрос привлечения врачей и учителей сейчас очень острый. А без жилья пригласить специалистов почти невозможно. Эти дома реально помогут громаде и переселенцам, и тем специалистам, в которых мы так нуждаемся", — подчеркнул он.

Модульні будинки у Миколаївській області
Модульные дома для ВПЛ в Николаевской области. Фото: t.me/apmg_ua

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что в Николаевской области системно работают для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.

В громадах области создан фонд временного жилья, включающий более 100 объектов. Кроме того, при поддержке международных партнеров в восьми громадах установлено 75 модульных домов для внутренне перемещенных лиц и тех, кто потерял жилье из-за войны.

null
Пост Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: скриншот
null
Пост Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: скриншот

Напомним, более 3,5 млн ВПЛ пытаются обустроить жизнь в новых громадах, однако именно вопрос аренды жилья остается главной преградой.

Кроме того, украинцы из уязвимых категорий могут получить полугодовую финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Украина Николаевская область жилье Виталий Ким ВПЛ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
