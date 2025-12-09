В Николаевской области установили модульные дома для ВПЛ

Виталий Ким с ВПЛ. Фото: t.me/apmg_ua

В Николаевской области внутренне перемещенные лица получили жилье. В Кривоозерской громаде завершили строительство пяти модульных домов площадью по 100 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Модульные дома для ВПЛ на Николаевщине

Проживать в модульных домах могут ВПЛ, медики, учителя и другие специалисты громад, которые будут нуждаться в этом. Кроме того, там будет новая медицинская амбулатория, где первичные услуги смогут получить все.

Модульный дом. Фото: t.me/apmg_ua

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что эти дома являются частью большей системной работы. В частности, в Доманевской громаде уже есть девять модульных домов, а Кривоозерской — планируют построить еще семь. Кроме того, в Первомайске начали реализовывать проект по строительству более 50 модульных домов.

"Это наша системная работа и успешно реализованный совместный проект с датскими партнерами. Мы видим, насколько он необходим, и благодарны Дании за системную помощь. Это реальная поддержка людей, которые потеряли жилье, и инструмент для общин, чтобы привлекать врачей и учителей", — говорит Ким.

А посол Королевства Дания в Украине Томас Лунд-Серенсен заявил о важности обеспечения общин базовой инфраструктурой.

"Наша цель — чтобы люди, пострадавшие от войны, получали достойные условия для жизни, а общины — возможность развиваться. Дания и в дальнейшем будет поддерживать такие проекты, которые дают ощутимый результат для людей", — отметил он.

Открытие модульных домов. Фото: t.me/apmg_ua

Известно, что в октябре Кривоозерская громада стала членом Ассоциации прифронтовых городов и громад. Глава Павел Бузинский рассказал, что такое жилье сможет решить актуальные кадровые проблемы.

"Для нас вопрос привлечения врачей и учителей сейчас очень острый. А без жилья пригласить специалистов почти невозможно. Эти дома реально помогут громаде и переселенцам, и тем специалистам, в которых мы так нуждаемся", — подчеркнул он.

Модульные дома для ВПЛ в Николаевской области. Фото: t.me/apmg_ua

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что в Николаевской области системно работают для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.

В громадах области создан фонд временного жилья, включающий более 100 объектов. Кроме того, при поддержке международных партнеров в восьми громадах установлено 75 модульных домов для внутренне перемещенных лиц и тех, кто потерял жилье из-за войны.

Пост Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: скриншот

Пост Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: скриншот

Напомним, более 3,5 млн ВПЛ пытаются обустроить жизнь в новых громадах, однако именно вопрос аренды жилья остается главной преградой.

Кроме того, украинцы из уязвимых категорий могут получить полугодовую финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.