На Миколаївщині встановили модульні будинки для ВПО

Віталій Кім з ВПО. Фото: t.me/apmg_ua

У Миколаївській області внутрішньо переміщені особи отримали житло. У Кривоозерській громаді завершили будівництво пʼяти модульних будинків площею по 100 квадратних метрів.

Про це повідомила пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад у Telegram.

Модульні будинки для ВПО на Миколаївщині

Проживати в модульних будинках можуть ВПО, медики, вчителі та інші фахівці громад, які потребуватимуть цього. Крім того, там буде нова медична амбулаторія, де первинні послуги зможуть отримати усі.

Модульний будинок. Фото: t.me/apmg_ua

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що ці будинки є частиною більшої системної роботи. Зокрема, у Доманівській громаді вже є девʼять модульних будинків, а Кривоозерській — планують збудувати ще сім. Крім того, в Первомайську розпочали реалізовувати проєкт з будівництва понад 50 модульних осель.

"Це наша системна робота і успішно реалізований спільний проєкт з данськими партнерами. Ми бачимо, наскільки він необхідний, і вдячні Данії за системну допомогу. Це реальна підтримка людей, які втратили житло, та інструмент для громад, щоб залучати лікарів і вчителів", — каже Кім.

А посол Королівства Данія в Україні Томас Лунд-Сьоренсен заявив про важливість забезпечення громад базовою інфраструктурою.

"Наша мета — щоб люди, які постраждали від війни, отримували гідні умови для життя, а громади — можливість розвиватися. Данія й надалі підтримуватиме такі проєкти, які дають відчутний результат для людей", — зазначив він.

Відкриття модульних будинків. Фото: t.me/apmg_ua

Відомо, що у жовтні Кривоозерська громада стала членом Асоціації прифронтових міст та громад. Очільник Павло Бузінський розповів, що таке житло зможе розвʼязати актуальні кадрові проблеми.

"Для нас питання залучення лікарів і вчителів зараз дуже гостре. А без житла запросити фахівців майже неможливо. Ці будинки реально допоможуть громаді і переселенцям, і тим спеціалістам, яких ми так потребуємо", — наголосив він.

Модульні будинки для ВПО у Миколаївській області. Фото: t.me/apmg_ua

В Асоціації прифронтових міст та громад зазначили, що в Миколаївській області системно працюють для забезпечення житлом соціально вразливих категорій населення.

У громадах області створено фонд тимчасового житла, що включає понад 100 обʼєктів. Крім того, за підтримки міжнародних партнерів у восьми громадах встановлено 75 модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив житло через війну.

Допис Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: скриншот

Допис Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: скриншот

Нагадаємо, понад 3,5 млн ВПО намагаються облаштувати життя у нових громадах, проте саме питання оренди житла залишається головною перепоною.

Крім того, українці з вразливих категорій можуть отримати піврічну фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.