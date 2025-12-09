На Миколаївщині встановили модульні будинки для ВПО

На Миколаївщині родини ВПО отримали модульні будинки
У Миколаївській області внутрішньо переміщені особи отримали житло. У Кривоозерській громаді завершили будівництво пʼяти модульних будинків площею по 100 квадратних метрів.
Про це повідомила пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад у Telegram.
Модульні будинки для ВПО на Миколаївщині
Проживати в модульних будинках можуть ВПО, медики, вчителі та інші фахівці громад, які потребуватимуть цього. Крім того, там буде нова медична амбулаторія, де первинні послуги зможуть отримати усі.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що ці будинки є частиною більшої системної роботи. Зокрема, у Доманівській громаді вже є девʼять модульних будинків, а Кривоозерській — планують збудувати ще сім. Крім того, в Первомайську розпочали реалізовувати проєкт з будівництва понад 50 модульних осель.
"Це наша системна робота і успішно реалізований спільний проєкт з данськими партнерами. Ми бачимо, наскільки він необхідний, і вдячні Данії за системну допомогу. Це реальна підтримка людей, які втратили житло, та інструмент для громад, щоб залучати лікарів і вчителів", — каже Кім.
А посол Королівства Данія в Україні Томас Лунд-Сьоренсен заявив про важливість забезпечення громад базовою інфраструктурою.
"Наша мета — щоб люди, які постраждали від війни, отримували гідні умови для життя, а громади — можливість розвиватися. Данія й надалі підтримуватиме такі проєкти, які дають відчутний результат для людей", — зазначив він.
Відомо, що у жовтні Кривоозерська громада стала членом Асоціації прифронтових міст та громад. Очільник Павло Бузінський розповів, що таке житло зможе розвʼязати актуальні кадрові проблеми.
"Для нас питання залучення лікарів і вчителів зараз дуже гостре. А без житла запросити фахівців майже неможливо. Ці будинки реально допоможуть громаді і переселенцям, і тим спеціалістам, яких ми так потребуємо", — наголосив він.
В Асоціації прифронтових міст та громад зазначили, що в Миколаївській області системно працюють для забезпечення житлом соціально вразливих категорій населення.
У громадах області створено фонд тимчасового житла, що включає понад 100 обʼєктів. Крім того, за підтримки міжнародних партнерів у восьми громадах встановлено 75 модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив житло через війну.
Нагадаємо, понад 3,5 млн ВПО намагаються облаштувати життя у нових громадах, проте саме питання оренди житла залишається головною перепоною.
Крім того, українці з вразливих категорій можуть отримати піврічну фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
