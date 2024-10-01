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На Николаевщине уничтожили 300 кг взрывчатки российской ракеты — видео

1 октября 2024 19:27
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-59
Пиротехники обезвредили российскую ракету. Фото: Нацполиция
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59, содержащую 300 кг взрывчатки. Ракету сбили силы ПВО, а ее остатки были найдены местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Николаевской области во вторник, 1 октября.

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Сообщается, что во время отражения одной из российских атак бойцы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Впоследствии жители одного из населенных пунктов Николаевской области обнаружили ее в поле.

Правоохранители прибыли на место падения вражеской цели и определили, что боевая часть российской ракеты Х-59 не сдетонировала.

"Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки", — говорится в сообщении.

российская ракета
Сбитая боевая часть российской ракеты. Фото: Нацполиция

Впоследствии взрывотехники обезвредили боевую часть путем подрыва в специально оборудованном месте.

"Напоминаем, что последствия вражеских атак могут проявляться и нести опасность на разных участках местности", — предупредили правоохранители.

Напомним, в Херсонской области травмировался от взрыва мины 71-летний мужчина. В результате он получил серьезные ранения нижних конечностей.

Недавно мы писали, что в Сумах обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.       

полиция россияне Николаевская область ПВО ракета война в Украине

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