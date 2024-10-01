Война в Украине — в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-59

Пиротехники обезвредили российскую ракету. Фото: Нацполиция

В Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59, содержащую 300 кг взрывчатки. Ракету сбили силы ПВО, а ее остатки были найдены местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Николаевской области во вторник, 1 октября.

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В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеской ракеты

Сообщается, что во время отражения одной из российских атак бойцы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Впоследствии жители одного из населенных пунктов Николаевской области обнаружили ее в поле.

Правоохранители прибыли на место падения вражеской цели и определили, что боевая часть российской ракеты Х-59 не сдетонировала.

"Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки", — говорится в сообщении.

Сбитая боевая часть российской ракеты. Фото: Нацполиция

Впоследствии взрывотехники обезвредили боевую часть путем подрыва в специально оборудованном месте.

"Напоминаем, что последствия вражеских атак могут проявляться и нести опасность на разных участках местности", — предупредили правоохранители.

Напомним, в Херсонской области травмировался от взрыва мины 71-летний мужчина. В результате он получил серьезные ранения нижних конечностей.

Недавно мы писали, что в Сумах обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.