Війна в Україні — на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-59

Піротехніки знешкодили російську ракету. Фото: Нацполіція

У Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59, яка містила 300 кг вибухівки. Ракету збили сили ППО, а її залишки були знайдені місцевими жителями.

Про це повідомила пресслужба поліції у Миколаївській області у вівторок, 1 жовтня.

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Повідомляється, що під час відбиття однієї із російських атак бійці протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Згодом мешканці одного з населених пунктів Миколаївської області виявили її у полі.

Правоохоронці прибули на місце падіння ворожої цілі та визначили, що бойова частина російської ракети Х-59 не здетонувала.

"Під час падіння вона розвалилася на фрагменти та не вибухнула. Авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки", — йдеться у повідомленні.

Збита бойова частина російської ракети. Фото: Нацполіція

Згодом вибухотехніки знешкодили бойову частину шляхом підриву у спеціально облаштованому місці.

"Нагадуємо, що наслідки ворожих атак можуть виявлятися та нести небезпеку на різних ділянках місцевості", — застерегли правоохоронці.

Нагадаємо, у Херсонській області травмувався від вибуху міни 71-річний чоловік. Внаслідок цього він отримав серйозні поранення нижніх кінцівок.

Нещодавно ми писали, що у Сумах виявили та знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.