На Николаевщине военный ударил мужчину ножом — его судили

Нож в руках. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Николаевской области судили военного, который напал на знакомого с ножом. В результате полученных ранений пострадавший едва не умер.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В октябре 2024 года мобилизованный житель Николаевщины, находясь в доме знакомого имел с ним конфликт.

Мужчина взял кухонный нож и ударил им оппонента в живот. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения: колото-резаное ранение желудка и селезенки, что повлекло внутреннее кровотечение. Вследствие этого существовала угроза его жизни.

Решение суда

Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что такой поступок совершил из-за недостойного поведения потерпевшего. Он уточнил, что случайно ударил его ножом, когда мужчина первый напал.

Потерпевший не явился в суд и не сообщил причины, поэтому заседание состоялось без него. Военного признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области пьяный полицейский стрелял из автомата по дому соседа. Его судили и назначили наказание.

А в Одесской области состоялся суд в отношении военного, который совершил СВЧ из-за конфликта с командиром.