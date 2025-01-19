На Николаевщине военный ударил мужчину ножом — его судили

На Николаевщине судили военного, который ударил ножом знакомого
В Николаевской области судили военного, который напал на знакомого с ножом. В результате полученных ранений пострадавший едва не умер.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В октябре 2024 года мобилизованный житель Николаевщины, находясь в доме знакомого имел с ним конфликт.
Мужчина взял кухонный нож и ударил им оппонента в живот. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения: колото-резаное ранение желудка и селезенки, что повлекло внутреннее кровотечение. Вследствие этого существовала угроза его жизни.
Решение суда
Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что такой поступок совершил из-за недостойного поведения потерпевшего. Он уточнил, что случайно ударил его ножом, когда мужчина первый напал.
Потерпевший не явился в суд и не сообщил причины, поэтому заседание состоялось без него. Военного признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области пьяный полицейский стрелял из автомата по дому соседа. Его судили и назначили наказание.
А в Одесской области состоялся суд в отношении военного, который совершил СВЧ из-за конфликта с командиром.
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