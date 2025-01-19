На Миколаївщині військовий вдарив чоловіка ножем — його судили

Ніж в руках. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Миколаївській області судили військового, який напав на знайомого з ножем. Внаслідок отриманих поранень постраждалий ледь не помер.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року мобілізований мешканець Миколаївщини, перебуваючи у будинку знайомого, мав із ним конфлікт.

Чоловік взяв кухонний ніж та вдарив ним опонента в живіт. Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження: колото-різане поранення шлунка та селезінки, що спричинило внутрішню кровотечу. Внаслідок цього існувала загроза його життю.

Рішення суду

Зловмисник визнав свою провину та пояснив, що такий вчинок здійснив через недостойну поведінку потерпілого. Він уточнив, що випадково вдарив його ножем, коли чоловік перший напав.

Потерпілий не з’явився до суду та не повідомив причини, тому засідання відбулося без нього. Військового визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області п'яний поліцейський стріляв з автомата по будинку сусіда. Його судили та призначили покарання.

А в Одеській області відбувся суд стосовно військового, який здійснив СЗЧ через конфлікт із командиром.