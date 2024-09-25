Скрывал попойки подчиненных — как суд наказал командира

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Национальная школа судей

Яворовский районный суд Львовской области признал командира батареи виновным в небрежном исполнении служебных обязанностей. На него наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению суда, военный в 2022 году не сообщил о том, что его подчиненные служили в состоянии алкогольного опьянения. В результате 11 солдат получили премии в размере 417 тысяч гривен, хотя, согласно нормативам, за такие нарушения им должны быть назначены штрафы по 17 тысяч гривен каждому.

Дело против командира батареи возбудили из-за административного правонарушения, связанного с небрежным отношением к служебным обязанностям. Во время слушания военный отрицал свою вину, утверждая, что не знал о прохождении его подчиненными осмотра на состояние опьянения и отметил, что в материалах дела отсутствуют медицинские заключения. Он также подчеркнул, что на службе находились многие солдаты, а лишь двое офицеров, что усложняло контроль за ситуацией.

Решение суда

Суд признал командира виновным в административном правонарушении и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен. Это решение еще можно обжаловать в установленном порядке.

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