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На Львовщине судили командира, который скрывал попойки подчиненных

25 сентября 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Скрывал попойки подчиненных — как суд наказал командира
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Национальная школа судей
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Яворовский районный суд Львовской области признал командира батареи виновным в небрежном исполнении служебных обязанностей. На него наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению суда, военный в 2022 году не сообщил о том, что его подчиненные служили в состоянии алкогольного опьянения. В результате 11 солдат получили премии в размере 417 тысяч гривен, хотя, согласно нормативам, за такие нарушения им должны быть назначены штрафы по 17 тысяч гривен каждому.

Дело против командира батареи возбудили из-за административного правонарушения, связанного с небрежным отношением к служебным обязанностям. Во время слушания военный отрицал свою вину, утверждая, что не знал о прохождении его подчиненными осмотра на состояние опьянения и отметил, что в материалах дела отсутствуют медицинские заключения. Он также подчеркнул, что на службе находились многие солдаты, а лишь двое офицеров, что усложняло контроль за ситуацией.

Решение суда

Суд признал командира виновным в административном правонарушении и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен. Это решение еще можно обжаловать в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем зарыл в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.

суд Украина Львовская область военные судебные решения

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