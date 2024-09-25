Приховував пиятики підлеглих — як суд покарав командира

Судове засідання. Ілюстративне фото: Національна школа суддів

Яворівський районний суд Львівської області визнав командиром батареї винним у недбалому виконанні службових обов'язків. На нього наклали штраф в розмірі 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з рішенням суду, військовий у 2022 році не повідомив про те, що його підлеглі служили в стані алкогольного сп'яніння. У результаті 11 солдатів отримали премії в розмірі 417 тисяч гривень, хоча, згідно з нормативами, за такі порушення їм мали б бути призначені штрафи по 17 тисяч гривень кожному.

Справу проти командира батареї порушили через адміністративне правопорушення, пов’язане з недбалим ставленням до службових обов’язків. Під час слухання військовий заперечував свою провину, стверджуючи, що не знав про проходження його підлеглими огляду на стан сп'яніння, і зазначив, що в матеріалах справи відсутні медичні висновки. Він також підкреслив, що на службі перебувало багато солдатів, а лише двоє офіцерів, що ускладнювало контроль за ситуацією.

Рішення суду

Суд визнав командира винним у адміністративному правопорушенні і наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Це рішення ще можна оскаржити в установленому порядку.

Раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.