Двоє военных пытались незаконно скопировать персональные данные бойцов своей части — суд вынес приговор

Военный за ноутбуком. Иллюстративное фото: Shutterstock

Во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Речь идет о личных номерах военных, их должностях и формах допуска к государственной тайне.

Об этом стало известно из приговоров суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что военнослужащие во время исполнения служебных обязанностей без разрешения скопировали список личного состава воинской части с указанием занимаемых должностей, воинских званий, личных данных военнослужащих, в частности, имена и фамилии, номера телефонов, форму допуска к государственной тайне.

Отмечается, что утечки информации с ограниченным доступом не произошло, поскольку она была своевременно извлечена, а копировальное устройство отформатировано.

На судебное заседание мужчины не явились, подав ходатайство о признании вины.

Решение суда

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал военнослужащих виновными в незаконном копировании конфиденциальной информации личного состава воинской части и наложил на каждого нарушителя штраф в размере 170 гривен, а также обязал их уплатить по 605 гривен судебного сбора.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление направляется для принудительного исполнения, а штраф взимается в двойном размере.

Ранее Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.

А в Харькове судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он и его мать утверждали, что у подсудимого есть эпилептические приступы.